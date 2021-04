Dermatologia, l’innovazione della terapia fotodinamica

ROMA (ITALPRESS) – La Terapia Fotodinamica in Dermatologia è entrata di recente a far parte dei protocolli terapeutici di importanti malattie, da quelle degenerative a quelle infiammatorie. Mercoledì 5 maggio, dalle 17:30 alle 20:30, UPMC presenta il live webinar ECM, “Terapia fotodinamica in Dermatologia: un’opportunità terapeutica naturale, dall’estetica ai tumori della cute”.

“La terapia fotodinamica è innovativa di per sè – ha spiegato all’Italpress Marcello Monti, responsabile scientifico dell’evento e dermatologo UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma – perchè non usa farmaci, radiazioni o energie ma semplicemente un fotosensibilizzante e la luce visibile. Questa reazione che avviene tra luce e fotosensibilizzante riesce a svolgere molte azioni differenti sulla pelle”.

“Una di queste, la più importante – ha proseguito -, è mandare via, allontanare, distruggere le cellule pretumorali o anche quelle tumorali. E’ un agente che agisce come anti-tumore in molti di quelli cutanei, soprattutto quelli epiteliali. D’altra parte, la stessa reazione fotodinamica è in grado di spegnere molte reazioni infiammatorie che avvengono sulla pelle”.

Il centro di terapia fotodinamica dell’UPMC di Roma consente di coprire anche le esigenze del Centro-Sud. “L’offerta di terapia fotodinamica – ha affermato Monti – non è così frequente nelle dermatologie ospedaliere del Centro-Sud quindi abbiamo pensato di creare un centro a Roma che sia in grado di raccogliere tutte le esigenze della stessa Roma e del Centro-Sud, un pò sguarnito di questa importante prestazione dermatologica”.

