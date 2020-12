Ecco 30mila euro per le attività del paese

CANNETO – Il Comune ha deciso di procedere al riconoscimento di un contributo economico straordinario nei confronti delle imprese commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza Covid-19. Per questo ha istituito il bando “Canneto Riparti-Amo” e un fondo di 30mila euro che verrà destinato al sostegno delle imprese del paese appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio, affittacamere, bed & breakfast, ristoranti ed attività di ristorazione mobile, bar ed altri esercizi simili senza cucina, lavanderia, servizi dei parrucchieri ed altri trattamenti estetici.

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia – sensibile al particolare e difficile momento che le nostre attività di vicinato stanno attraversando, ha inteso progettare una serie di iniziative che dovranno accompagnare non solo la ripresa dell’economia locale ma, anche e soprattutto, un più convinto senso di comunità. Per questo abbiamo ideato il progetto ‘Canneto riparti-amo’, il cui primo passo è un bando in grado di consegnare alla nostra economia di prossimità un segno di speranza ed incoraggiamento».

Domande entro il 17 dicembre. (pz)