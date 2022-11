Erg vince l’Oscar di Bilancio “Medie e piccole imprese quotate”

GENOVA (ITALPRESS) – Assegnato a ERG l’Oscar di Bilancio 2022 per la categoria “Medie e piccole imprese quotate”. Il premio, promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi, giunto alla sua 58ema edizione, viene attribuito alle aziende che attraverso il proprio bilancio non solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder attraverso una comunicazione puntuale e trasparente.“Il Premio, basato sull’analisi del completo set di rendicontazione del Gruppo, riconosce ad ERG la struttura chiara e ben articolata del bilancio e l’uso efficiente dell’iconografia, in grado di aiutare il lettore nella comprensione degli obiettivi che la società si pone di raggiungere – si legge in una nota -. Giudicati molto positivamente anche gli aspetti generali all’informativa economica finanziaria così come il grado di dettaglio delle presentazioni di elementi identitari del bilancio, quali la missione, la visione, la sostenibilità, i valori e la storia del Gruppo”.“Il premio attribuito a ERG, che arriva dopo quelli già assegnati nel 2021 e nel 2016, rappresenta una conferma dell’efficacia del modello di rendicontazione adottato negli ultimi anni sia per quanto riguarda la Relazione Finanziaria Annuale che la Dichiarazione Non Finanziaria”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Erg –

(ITALPRESS).