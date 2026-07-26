Domani sera al Boccio l’appuntamento con la “Pastasciutta Antifascista”, presentazione del libro di Civati e concerto di Goldoni

MANTOVA – Anche quest’anno è in programma la “Pastasciutta Antifascista” a Mantova. L’appuntamento è per lunedì 27 luglio alle 20 al Boccio in piazzale Te dove si svolge l’Arcifesta. Dopo la distribuzione gratuita della pastasciutta, alle 21 sarà presentato il libro di Giuseppe Civati “Più antifascismo. A chi vi dice che ce ne vuole meno, dategliene di più”, alle 22 si terrà il concerto di Daniele Goldoni che percorrerà un viaggio musicale nella resistenza. La pastasciutta antifascista è un evento che trae spunto da un episodio accaduto il 25 luglio del 1943, con la caduta del duce votata dal Gran Consiglio del Fascismo. A Campegine i fratelli Cervi e gli antifascisti del posto festeggiarono l’arresto di Mussolini organizzando e distribuendo una pastasciutta collettiva nella piazza del Paese. I fratelli Cervi, tra i promotori di questa iniziativa, pagarono con la vita. Ad organizzare l’evento sono stati Anpi Mantova, Arci Mantova, Arcigay La Salamandra, Anpi Cgil Mantova “Rippa Veronesi”, Cgil di Mantova e Spi Cgil Mantova.