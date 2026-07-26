Volley Serie B2 femminile – Il Viadana scopre le avversarie. Sgarbi: “Girone tosto”

VIADANA Il Viadana scalda i motori in vista della nuova stagione di Serie B2 femminile. Ieri mattina, a Firenze, sono stati ufficializzati i gironi. La squadra guidata da Francesco Sgarbi, con Dario Bonazzi nel ruolo di vice, sarà l’unica formazione mantovana presente in Serie B dopo la retrocessione dell’Asola Remedello nel campionato di Serie C maschile. La squadra viadanese è stata inserita in un raggruppamento che propone un mix di avversarie venete ed emiliano-romagnole, con un calendario ricco di sfide impegnative. Dal Veneto arrivano Planet Volley San Martino Buon Albergo, Zevio, Arena Volley Castel d’Azzano e Laserjet Orgiano, mentre dall’Emilia Romagna completano il girone Persicetana, Masi Casalecchio di Reno, Vtb Eco Termo Logic Bologna, Corlo, Zerosystem San Damaso, Circolo Minerva Parma, Galaxy Collecchio, Saturno Guastalla e I Care Cavriago. Un raggruppamento di alto livello, come conferma lo stesso tecnico viadanese. «E’ un girone tosto – attacca Sgarbi -. Sulla carta Cavriago è la squadra favorita, per quanto ci riguarda ritengo che possiamo fare un girone da protagonisti».

Il confronto con tante realtà consolidate del panorama regionale e interregionale rappresenterà un banco di prova significativo per il Viadana, che punta a confermare il proprio valore e a togliersi soddisfazioni nel secondo campionato nazionale.