Pestato a sangue dal branco: 19enne di Moglia ricoverato al Poma. Indagini dei Carabinieri

MOGLIA – Nella tarda serata di ieri la centrale operativa dei Carabinieri è stata nuovamente allertata per un grave episodio di violenza consumatosi a Moglia. Un ragazzo di 19 anni è stato improvvisamente avvicinato in strada da un gruppo di persone straniere.

Senza un apparente giustificato motivo, i componenti del branco lo hanno circondato e percosso ripetutamente, lasciandolo a terra ferito prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione di Moglia per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini. Il 19enne, che ha riportato diverse lesioni e traumi a causa del pestaggio, è stato trasportato al nosocomio di Mantova in codice giallo.