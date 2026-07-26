26 Luglio 2026 - 14:13:42
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Pestato a sangue dal branco: 19enne di Moglia ricoverato al Poma. Indagini dei Carabinieri

MOGLIA – Nella tarda serata di ieri la centrale operativa dei Carabinieri è stata nuovamente allertata per un grave episodio di violenza consumatosi a Moglia. Un ragazzo di 19 anni è stato improvvisamente avvicinato in strada da un gruppo di persone straniere.
Senza un apparente giustificato motivo, i componenti del branco lo hanno circondato e percosso ripetutamente, lasciandolo a terra ferito prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione di Moglia per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini. Il 19enne, che ha riportato diverse lesioni e traumi a causa del pestaggio, è stato trasportato al nosocomio di Mantova in codice giallo.

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