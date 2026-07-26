Calcio giovani – Mantova, mercoledì al Martelli via ai raduni. Cominciano Primavera e Under 17

MANTOVA Vacanze finite anche per le squadre del settore giovanile biancorosso. O perlomeno le due principali: la Primavera e l’Under 17, che si raduneranno mercoledì allo stadio Martelli. I ragazzi di Gabriele Graziani, che prenderanno parte per la prima volta al campionato Primavera 2, si ritroveranno alle ore 17; alle 18 toccherà all’U17 di Michele Boschini. Il raduno al Martelli è una delle novità adottate dal responsabile del vivaio dell’Acm Marco Fioretto per questa estate. Tutte le giovanili godranno di questa speciale vetrina, con tanto di foto ufficiale. Gli allenamenti cominceranno il giorno dopo. Nel caso di Primavera e U17, l’appuntamento è al Migliaretto la mattina di giovedì.

Questo il calendario degli altri raduni. Il 3 agosto toccherà all’U16 e alla 15; il 17 all’U14 e alla 13; il 19 all’U12 e all’11; il 20 all’U10 e alla 9.

Tornando alla Primavera, ricordiamo che il primo impegno ufficiale sarà il 22 agosto in casa del Renate in Coppa Italia. Il campionato prenderà il via il 5 settembre.