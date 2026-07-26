Piano asfalti. Il Comune: in arrivo altri fondi in autunno

MANTOVA – Con una nota stampa diffusa ieri il Comune di Mantova ha voluto fare una precisazione riguardo ai fondi destinati al piano asfalti. L’assessore al Bilancio del Comune di Mantova Giovanni Buvoli ha voluto quindi ricordare “che che nella variazione di bilancio di giugno sono stati stanziati 500mila euro. Con l’attuale variazione di bilancio – si legge nella nota stampa – vengono aggiunti altri 150mila euro, portando le risorse complessivamente già destinate agli interventi a 650mila euro. Sono inoltre previste le variazioni di bilancio di settembre e ottobre, nelle quali potranno essere stanziate ulteriori risorse, in base alle esigenze che emergeranno”, conclude la nota. La precisazione di via Roma è relativa all’articolo sulla penultima variazione di bilancio pubblicato sul nostro giornale nell’edizione di ieri, dove veniva rimarcato il fatto che i costi della manutenzione delle alberature, anche a causa dei recenti violenti eventi meteorologici che hanno colpito la città, sono lievitati di 250mila euro (lo stanziamento previsto al riguardo per il 2026 è di tre milioni di euro). Per contro al momento per il piano asfalti il Comune ha stanziato in tutto 650mila euro rispetto al milione di euro previsto lo scorso dicembre.