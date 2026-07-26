Malore alla corsa campestre a Portiolo: grave un 27enne del paese

PORTIOLO (SAN BENEDETTO PO) – Un 27enne che stava prendendo parte a una gara campestre è stato colto da malore e dopo essere stato soccorso sul posto dal personale presente lungo il percorso è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Poma: secondo una prima diagnosi sarebbe stato colto da infarto. Le sue condizioni al momento sarebbero molto gravi. E’ successo intorno alle 9.30 a Portiolo di San Benedetto Po, nella centralissima via Romei. Questa mattina era in programma la Rainbow Run, una corsa non competitiva organizzata nell’ambito della sagra paesana. Il percorso è di 7 chilometri e i partecipanti lo possono coprire sia correndo che camminando. Il ritrovo era in programma per le 8.30 e la partenza alle 9. Il malore che ha colto il giovane è avvenuto poco dopo lo start. Il 27enne, che abita a Portiolo, è stato immediatamente soccorso dal personale di un’ambulanza del Soccorso Azzurro con l’intervento dell’auto medica del 118. Presenti anche i carabinieri.