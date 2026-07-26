Gonzaga: 15enne del Regno Unito investita in bicicletta

GONZAGA Incidente stradale ieri poco dopo le 20 in pieno centro a Gonzaga. Una ragazza di 15 anni, residente nel Regno Unito, stava transitando a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stata investita da una Lancia Ypsilon condotta da un 20enne del luogo.

I soccorsi sono scattati immediatamente: i sanitari hanno prestato le prime cure alla minorenne, disponendone il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Mantova in codice giallo. I rilievi planimetrici e la gestione della viabilità sono stati presi in carico dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.