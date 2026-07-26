Tennis tavolo Serie A2 maschile – La Bagnolese riabbraccia Piciulin: “Rivivo emozioni indimenticabili”

BAGNOLO SAN VITO La Bagnolese mette a segno un innesto di grande spessore in vista del prossimo campionato di Serie A2 maschile. La società mantovana riabbraccia infatti Gabriele Piciulin, volto ben noto ai tifosi bagnolesi e protagonista, tre anni fa, della storica promozione in Serie A1. Un ritorno fortemente voluto dalla dirigenza, che punta a consolidare la squadra ai vertici del panorama nazionale e a costruire un gruppo capace di recitare un ruolo da protagonista. Nato a Moncalieri il 12 settembre 2000 e residente a Torino, Piciulin vanta un curriculum di assoluto prestigio. È stato numero 7 del ranking italiano, ha disputato tre stagioni in Serie A1 con Cagliari e Carrara ed è stato campione d’Europa a squadre nel 2016, vicecampione europeo juniores nel 2018 e vicecampione italiano Under 21 nel 2020, oltre ad aver conquistato numerosi titoli giovanili e il secondo posto ai Campionati italiani di seconda categoria nel 2022.

Il richiamo della Bagnolese è stato irresistibile. «Ricordo con grande calore il tifo, insieme alla disponibilità, alla gentilezza della dirigenza e all’affiatamento con la mia vecchia squadra. Quando sono stato contattato dal responsabile del settore tennistavolo Paolo Frigeri sono riaffiorate alla mente le emozioni e i ricordi vissuti insieme e sono sicuro che con la squadra ne costruiremo molti altri». Nell’ultima stagione Piciulin ha giocato in Sicilia, a Enna, contribuendo al secondo posto finale. «Il livello tecnico italiano è buono e questo rende sicuramente ogni partita complessa e da affrontare con la grinta giusta». Le aspettative della Bagnolese sono importanti e il nuovo acquisto condivide pienamente gli obiettivi del club. «Ho la fortuna di conoscere i miei compagni, avendoli già incontrati da avversari, e so quanto siano preparati. Siamo tutti molto motivati a fare bene e a coinvolgere il pubblico con la nostra grinta». Infine, un messaggio ai tifosi che lo riabbracceranno dopo quattro anni. «Prometto di mettercela tutta e combattere per ogni punto con la maglia della Bagnolese». Parole che confermano lo spirito con cui Piciulin torna nel Mantovano: entusiasmo, determinazione e la voglia di contribuire a un nuovo capitolo di successi del club.