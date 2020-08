Gasperini “Col Psg è dura ma c’è fiducia di poter fare bene”

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Il Paris Saint Germain è una grande squadra con grandi giocatori, in Francia domina da anni, nelle coppe nazionali e in campionato. Ma siamo arrivati fin qua superando squadre molto difficili e per quanto sia una partita complicata abbiamo la fiducia di poter fare bene”. Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta si presentano a testa alta a Lisbona, dove domani al “Da Luz” affronteranno il Psg nei quarti di Champions. “Ormai ci siamo – confessa ai microfoni di Sky Sport – Man mano che si avvicina la partita c’è maggiore adrenalina. Questo è uno stadio meraviglioso, bellissimo, non ci eravamo mai stati. E’ il tempio del Benfica, peccato che non ci sarà pubblico, è il rammarico di tutti noi”. “Tutta l’Italia tiferà per noi? E’ una cosa che ci riempie d’orgoglio e ci dà una carica in più – continua – Siamo un pò come la Nazionale, speriamo di rappresentarla bene. Dietro ci portiamo anche tante emozioni e tante motivazioni, in campo contano tecnica, qualità, ma ci potranno comunque essere utili. C’è soddisfazione per essere qui e dovessimo passare il turno sarebbe ancora più grande”. Detto che non esclude sorprese nel Psg (“Penso che Mbappè e Verratti abbiano delle chance”), il tecnico nerazzurro ritiene che a livello di condizione “non c’è grandissima differenza. Noi abbiamo giocato 13 partite in pochissimo tempo, loro hanno fatto due finali di coppa e delle amichevoli. Non ci saranno vantaggi particolari per nessuno”.

(ITALPRESS).