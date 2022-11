Prevenzione truffe: matinée di incontri con gli anziani

MANTOVA – Una serie di incontri dedicati proprio al contrasto delle truffe porta a porta è in corso in questo periodo tra Serravalle a Po e Sustinente. Il primo incontro si è tenuto lo scorso 27 ottobre nella sala civica di Sustinente. Il 3 novembre seguente l’incontro è stato replicato nella sala polivalente Gli Zingari di Libiola di Serravalle a Po. Il prossimo 17 novembre altro incontro nella sede del Circolo Ricreativo Sportivo Cà Vecchia di Sustinente, e infine l’ultimo appuntamento è stato fissato per il 30 novembre al teatro di Serravalle a Po. Relatori di tutti gli incontri saranno il comandante della Polizia Postale di Mantova ispettore Luca Zardi, il maresciallo dei carabinieri di Sustinente Lugi Benatelli, e Franco Moi della Polizia locale unione dei comuni Lombarda Mincio Po. Moderatore Luciano Barberio, dell’associazione Prevenzione Sicurezza Mincio Po. Gl incontro si terranno a partire dalle 10 di mattina. È garantito il trasporto su richiesta per anziani.