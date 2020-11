Hamilton vince a Imola, 7^ titolo Costruttori per la Mercedes

IMOLA (ITALPRESS) – Lewis Hamilton con la Mercedes vince il GP dell’Emilia Romagna precedendo il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e la Renault di Daniel Ricciardo. Trionfo per la Mercedes che, grazie alla doppietta, porta a casa il settimo titolo costruttori consecutivo superando il record della Ferrari targata Michael Schumacher che si era fermata a 6. Ai piedi del podio, a chiudere al quarto posto, l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat che precede la prima delle Ferrari guidata da Charles Leclerc, quinto al traguardo, davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alle due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris così come alla due Alfa Romeo Racing guidate da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Fuori dalla zona punti, invece, l’altra Rossa guidata da Sebastian Vettel con il tedesco che non riesce ad andare oltre il 12esimo posto.

(ITALPRESS).