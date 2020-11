Ristoranti ed esercizi si “reinventano”: pronto il servizio d’asporto

VIADANA – Pro Loco e Comune di Viadana hanno diffuso via social l’elenco dei ristoranti e degli esercizi che offrono servizio d’asporto a Viadana e frazioni: Baciami Ancora (0375/781284), Bottega della Pizza (0375/701551), Caffè Matisse (3405555128), Pizzelia (0375/480099), Swimming Viadana (3492353400), Osteria da Bortolino (0375/82640) Caffè Centrale (0375/206502), C’è Pizza per Te (0375/833288), Club House 1.3 (0375/062957), Il Giogo (0375/82464), Peccati di Gola (3349113662), Osteria del Toso (3421631717), Pizz e Via (0375/780641), Lo Spuntino (0375/82388), La Rotonda Giardini (0375/7810015), Trattoria Jolly (0375/781284), Locanda del Ginnasio (0375/780404), Pizza al Pomodoro (0375/782184), Pizzeria l’Arcangelo (0375/780528), L’altro Gusto (3313494722), Principe Pizzeria (0375/59563), Tigellamente (3393020931), Trattoria gli Scalini(0375/80162), Ristorante Pizzeria Da Guido (0375/86170).

Il presidente della Pro Loco, Matteo Rosastri si sofferma sull’iniziativa presa dall’associazione e condivisa con l’ente locale e l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cavatorta, a sostegno del mondo della ristorazione viadanese: «L’unica cosa che resta da fare – ha osservato l’esponente della Pro Loco di Viadana – è aiutarci l’un l’altro».