Calcio Serie C: MANTOVA-IMOLESE (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo quelle con Matelica e Fano, il Mantova cerca la terza vittoria consecutiva contro l’Imolese. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica in favore dei biancorossi: 12 a 11. Mister Troise è in piena emergenza: sono fuori uso Guccione, Baniya, Mazza, Lucas, Di Molfetta e Bianchi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-IMOLESE 0-0

MANTOVA: Tozzo; Esposito, Checchi, Milillo, Zanandrea; Militari, Zibert, Gerbaudo; Cheddira, Vano, Rosso. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zappa, Ganz, Palmiero, F. Tosi, Savelòjevs, Panizzi, Moreo, Fontana, Cortesi. All.: Troise.

IMOLESE: Siano; Pilati, Rinaldi, Carini; Rondanini, Torrasi, Provenzano, Lombardi, Tonetto; Stanco, Polidori. A disp.: Nannetti, Ingrosso, D’Alena, Angeli, Sall, Ventola, Mele, Morachioli, Masala, Boccardi, Cerretti, Alboni. All.: Cevoli.

ARBITRO: Samuele Andreano di Prato (assistenti: Pellino di Frattamaggiore e Iacovacci di Latina)

RETI:

NOTE:

Primo tempo