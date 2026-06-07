Lavori in corso tra via Corrado e corso Vittorio Emanuele

MANTOVA Sei – gruppo Tea informa che domani, fino al 15 giugno circa, i tecnici della società interverranno in via Corrado per riparare una perdita sulla rete del teleriscaldamento. Il cantiere verrà allestito in prossimità dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele II; l’intervento comporterà la chiusura al traffico veicolare di via Corrado con l’occupazione dei parcheggi lungo tutta la via, al fine di garantire l’accesso ai passi carrai, istituendo un doppio senso di marcia con accesso da via Solferino e San Martino.

Sarà garantito il transito pedonale lungo il marciapiede di corso Vittorio Emanuele II.