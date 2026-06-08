Powerchair Football – Macron Warriors, semifinale amara: Venezia si conferma “bestia nera”

VENEZIA Si interrompe in semifinale la corsa scudetto dei Macron Warriors Sabbioneta, superati con un netto 12-0 da un Venezia che conferma tutto il proprio valore e si guadagna con autorità l’accesso alla finale. Alla “Venezia/Sabbioneta” i campioni d’Italia in carica hanno imposto fin dai primi minuti un ritmo altissimo, senza concedere spazio alla formazione rossoblù. L’avvio di gara è stato subito in salita per i Warriors, schiacciati dalla pressione e dalla qualità offensiva degli arancioneroverdi, capaci di andare ripetutamente a segno e chiudere la prima frazione sul 7-0. Un passivo pesante che sarebbe potuto essere anche più ampio senza alcuni interventi decisivi di Alessandro Masi, bravo a evitare un punteggio ancora più severo. Nella ripresa il copione non cambia: il Venezia continua a spingere e ad aumentare il divario, mentre i Warriors provano con orgoglio a costruire qualche azione per rientrare almeno parzialmente in partita. La differenza, però, resta netta e il risultato finale si cristallizza sul 12-0, certificando la superiorità dei lagunari.

Nonostante la sconfitta pesante, resta il percorso complessivo della squadra allenata da Fabio Merlino, protagonista di una stagione di crescita costante e capace di arrivare fino alla semifinale scudetto. Un traguardo che testimonia il lavoro svolto e la solidità del gruppo, chiamato ora a guardare avanti con fiducia. «Perdere con un passivo così pesante lascia amaro in bocca, ma davanti avevamo una squadra davvero forte – ha commentato coach Merlino -. Non a caso hanno vinto gli ultimi due campionati e sono attrezzati per il tris. Onore a loro e applausi ai miei ragazzi, che hanno dato tutto e hanno dimostrato durante l’anno di essere cresciuti».