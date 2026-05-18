Italia-Polonia, Mattarella a Nawrocki “Rapporto di amicizia storico e costante”

ROMA (ITALPRESS) – “Benvenuto presidente, è un piacere incontrarla nuovamente e parlare con lei. Il rapporto di amicizia storico e costante tra Polonia e Italia, si esprime anche nella collaborazione in ogni versante e in ogni settore”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.

“E’ un grande onore e piacere poterla rivedere. Il fatto che in un tempo così breve ci vediamo per la terza volta è la miglior testimonianza dell’ottimo stato di rapporti tra i nostri Paesi”, ha detto Nawrocki.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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