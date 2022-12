Mobilità, Telepass lancia una collezione di utility NFT

MILANO (ITALPRESS) – Telepass entra nel mondo del Web3 attraverso il lancio di una collezione di utility NFT ispirati al mondo della mobilità. Il minting è programmato per il 12 dicembre. Era stato annunciato a luglio l’ingresso nell’universo digitale dei Non Fungible Token (NFT) con il rilascio di mille opere digitali, ispirate ai propri servizi di mobilità, all’interno della blockchain prescelta dal progetto.Telepass aprirà la vendita dei propri NFT alle ore 12.12 di lunedì 12 dicembre. Nella prima fascia oraria, dalle 12.12 alle 18, tutti gli utenti iscritti alla whitelist avranno un diritto di prelazione sull’acquisto degli NFT, mentre alle ore 18 avverrà il mint pubblico. Gli utenti, seguendo i profili Twitter e Discord di Telepass, potranno trovare i link per accedere alla whitelist che permetterà loro l’acquisto già a partire dalle 12.12 e ad un prezzo scontato di 0,08ETH invece che al prezzo di listino di 0,1ETH.Sono cinque gli NFT previsti, assegnati in modo casuale durante l’acquisto, collegati a macrocategorie di servizi: ricarica elettrica, carburante, lavaggio auto, skipass, mobilità urbana (taxi, trasporto pubblico, sharing mobility).Ogni NFT acquistato garantisce all’utente che associa il proprio NFTLP al contratto il canone gratuito per ciascun mese (sia per il contratto “Telepass Family” sia per i contratti “Pacchetto Plus” o “Telepass Pay X”). In aggiunta, i titolari dei contratti Telepass “Pacchetto Plus” e “Telepass Pay X” che assoceranno, attraverso la piattaforma https://nft.telepass.com/, il proprio NFTLP al proprio contratto avranno accesso al Club Membership NFTLP che offre loro iniziative promozionali riservate.Il possessore del NFTLP legato alla categoria “ricarica elettrica” avrà il 15% di cashback sulle prime due transazioni di ciascun mese, mentre il possessore dell’NFT “carburante” avrà il 5% di cashback sui primi due rifornimenti di carburante effettuati in ciascun mese; per l’NFTLP “lavaggio auto” è previsto un lavaggio gratuito per ogni mese, mentre a chi è possessore di NFTLP “skipass” verrà applicato il 5% di cashback per due giornate per ciascun mese; infine, il possessore dell’NFTLP della categoria “mobilità urbana”, per ogni mese, avrà diritto al 10% di cashback sulle prime due transazioni con il servizio taxi e avrà minuti e sblocco illimitati per la sharing mobility (utilizzo effettivo con esclusione dei minuti di sosta o sospensione corsa).I cashback descritti saranno cumulabili alle promozioni commerciali offerte da Telepass. Ad esempio, i possessori degli NFT Telepass legati alla categoria “skipass” potranno avere riconosciuto un cashback fino al 20% per la stagione sciistica 2022-2023. Il 5% del cashback sull’importo dovuto previsto dal proprio NFTLP skipass, infatti, si andrebbe ad aggiungere all’iniziativa cashback del 15% (valida fino al 31 marzo 2023) sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati se gli utenti usufruiranno del servizio di pagamento dello Skipass tramite l’app Telepass.Per acquistare gli NFT di Telepass, l’utente deve accedere al portale dedicato https://nft.telepass.com/, autenticarsi attraverso un wallet personale, non collegato con Telepass, come, a titolo di esempio, Metamask, Coinbase Wallet e, infine, dotarsi della criptovaluta Ethereum necessaria per l’acquisto dell’NFT all’interno della blockchain prescelta dal progetto.Sul sito https://nft.telepass.com/ sono inoltre a disposizione tutte le informazioni sui mille NFT, sviluppati con token ERC-1155, con tirature limitate (duecento per ognuna delle cinque categorie di servizi), nonchè il regolamento del Club Membership NFTLP.

– foto ufficio stampa Lifonti & Company –

(ITALPRESS).