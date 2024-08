Musetti nella storia, batte Zverev e vola in semifinale

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Impresa di Lorenzo Musetti, che ha battuto Alexander Zverev ed è approdato alle semifinali del singolare maschile dei Giochi di Parigi2024. Il toscano, 22enne, numero 16 del mondo e 11 del seeding, è il primo azzurro a raggiungere le semifinali in singolo in un torneo olimpico “vero” a distanza di 100 anni dalla medaglia di bronzo vinta, sempre a Parigi, nel 1924 da Uberto De Morpurgo. Poi hanno vinto medaglie ma soltanto “dimostrative” Nicola Pietrangeli, Paolo Canè e Raffaella Reggi. Oggi l’azzurro ha sconfitto nei quarti di finale il più quotato tedesco, numero 4 del ranking internazionale e terza forza del tabellone, col punteggio di 7-5 7-5.

In semifinale Musetti affronterà il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic, numero due del mondo e primo favorito del torneo, e il greco Stefanos Tsitsipas, 11 del ranking Atp e ottava testa di serie del seeding a cinque cerchi.

In semifinale anche Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile. Le due azzurre, terze favorite del seeding, hanno vinto contro le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson col punteggio di 6-3, 6-1.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).