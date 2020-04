‘Ndrangheta, Carabinieri scoprono un bunker nella Locride

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un bunker e’ stato rinvenuto nella Locride. A Plati’, in localita’ Cappelli, i carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”, nel corso di una serie di perquisizioni e rastrellamenti su alcuni terreni, hanno sequestrato un bunker composto da una camera con un letto munita di batteria per allaccio elettrico. L’ingresso era nascosto da un grosso blocco di cemento ricavato in un muretto a secco, scorrevole su binari in ferro grazie ad un meccanismo azionabile manualmente.

Altri rifugi erano stati scoperti negli ultimi mesi dai militari durante indagini sulla ‘Ndrangheta. In uno di questi, in un tubo in plastica, c’erano 50 mila euro in banconote da diverso taglio all’interno di un sacchetto.

(ITALPRESS).