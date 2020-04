Nuove date per prenotare e ritirare in vista del 25 aprile e 1 maggio

MANTOVA 419 consegne a domicilio e 316 ritiri in Dispensa Contadina: questi i numeri del servizio di consegne del Consorzio agrituristico mantovano nell’ambito dell’emergenza coronavirus, da quando sono stati chiusi i mercati contadini e cioè dal 10 marzo.

Le consegne si dividono equamente tra Mantova città, circa la metà degli ordini e l’hinterland (comuni della Grande Mantova).

Un servizio accolto con grande favore dai consumatori abituati ad acquistare ai mercati contadini (ora sospesi a causa dell’emergenza), che hanno così avuto la possibilità di continuare a consumare prodotti del territorio a km 0.

Dal 27 marzo 2020 ad aiutare il Consorzio agrituristico mantovano ci sono i volontari della Croce Rossa sezione di Mantova per cui facendo la spesa si aiuta anche la Croce Rossa!

“Per noi è la quarta settimana di consegne, abbiamo visto un continuo aumento delle richieste – commenta Matteo Formizzi, presidente del Comitato locale di Mantova della Croce Rossa – vuol dire che i nomi Consorzio e Croce Rossa ispirano fiducia”.

Una settantina i nuovi volontari reclutati durante l’emergenza coronavirus che si occupano principalmente di consegne di pacchi alimentari.

“Per le consegne con il Consorzio – prosegue Formizzi – usciamo con 2 o 3 mezzi il venerdì e con 2 mezzi il sabato, abbiamo impegnati circa 18 volontari che fanno i turni”.

Una collaborazione nata durante questo periodo di emergenza ma che potrebbe continuare anche in futuro.

“E’ una collaborazione molto importante – commenta Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano – che assicura un servizio essenziale ai cittadini che non possono o preferiscono non uscire di casa in questa situazione di emergenza”.

Ma le consegne sono anche un aiuto per tutte quelle aziende che hanno strutturato la loro attività per la vendita diretta e che, con la sospensione dei mercati, non sanno dove collocare i loro prodotti. Insomma, si mangia sano e si aiutano le aziende del territorio.

“Questa esperienza di consegne fatte in situazione di emergenza – spiega Boschetti – ci da lo slancio per strutturare ancora di più questo servizio, stiamo infatti pensando ad una app – in ogni caso, il servizio continuerà anche dopo la riapertura dei mercati contadini per continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Cosa cambia in vista del 25 aprile e 1 maggio 2020

In vista delle festività del 25 aprile e del primo maggio, e solo per queste due settimane cambieranno i giorni di prenotazione e di consegna. In particolare nella settimana del 25 aprile: le consegne saranno effettuate giovedì 23 aprile mentre venerdì 24 aprile ci saranno i ritiri in dispensa contadina.

Per la settimana successiva, quella del primo maggio invece si anticipa di un giorno: le consegne avranno luogo mercoledì 29 aprile e ritiri in dispensa giovedì 30 aprile.

La pubblicazione del listino sarà anticipata al sabato in modo da poter permettere di ordinare i prodotti entro la domenica alle 18.

Il listino come sempre sarà scaricabile dalla pagina Fb del Consorzio agrituristico mantovano o dai siti www.agriturismomantova.it e www.prodottoinfattoria.it e va compilato e re inviato all’indirizzo mail: latuaspesacontadina@gmail.com.

Chi si trova in quarantena è pregato di riferirlo nel modulo in modo da adottare soluzioni specifiche.