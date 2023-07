Ciclismo – Baby sprint sulle strade del mitico Learco Guerra

SAN NICOLO PO Più di 120 atleti della categoria Giovanissimi hanno dato spettacolo ieri mattina a San Nicolò Po, su un circuito di 1.200 metri con una leggera salitella sull’argine, onorando al meglio la memoria del campione locale, Learco Guerra, cui era intitolata la manifestazione, denominata anche Trofeo Comune di Bagnolo San Vito, terza tappa del Gp Allgor Solution. Dietro le quinte di questa manifestazione hanno lavorato con tanta passione e professionalità i dirigenti dell’Allgor Tatobike, che hanno potuto contare sulla collaborazione del Circolo Insieme, del Comune di Bagnolo San Vito e del Comitato provinciale Fci.

Al solito brillanti le prestazioni fornite dai giovani atleti mantovani, portacolori del Mincio Chiese, società seconda classificata nella speciale classifica dominata dalla bresciana Feralpi Group, del Ciclo Club 77, del Gioca in bici Oglio Po, della Reggiolese e ovviamente dell’Allgor Tatobike. Cominciamo dalla vittoria di Caterina Bressan nella G1; nella G2 successo per Samuele Benelli; nella G3 ha trionfato Edoardo Veroni, mentre Maela Barone si è imposta nella G5 e Lucia Marassi è salita sul gradino più alto del podio nella G6.

Giorgia Panizza ha conquistato la piazza d’onore nella G1, così come Viola Mazzola nella G4, Giulio Zunica nella G5, Nicolò Belli e Beatrice Costa nella G6. Il quadro dei piazzamenti da podio si completa con il 3° posto di Riccardo Mazzanti e Uma Branchi nella G3; di Marco Casciano e Giulia Affini (Nuvolera) nella G5; di Eric Baetta e Greta Giannotta nella G6. Ma sono tanti, e meritano di essere segnalati, anche i piazzamenti nella top five collezionati dai campioncini virgiliani. Al 4° posto sono giunti Thomas Lamberti nella G2; Elia Marassi nella G3; Leonardo Mai nella G4; e Nicolae Roman nella G5. Si sono invece classificati al 5° posto Jhonan Astone nella G3; Mattia Araldi nella G4; Diego Volpato nella G5 e Giorgio Ciotola nella G6.

Tra gli appassionati presenti lungo il circuito vi erano pure i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bagnolo San Vito, vale a dire gli assessori Maria Grazia Maestri, Moreno Cavicchini, Nicola Boiani, il consigliere comunale Alessandro Trolese e anche il presidente del Circolo Insieme, Claudio Vecchi.