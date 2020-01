Rugbyt B – I Caimani danno lezione al Cus Ferrara: otto mete

VIADANA – I Caimani chiudono l’andata centrando la nona vittoria, ottenuta ai danni del rimaneggiato Cus Ferrara, che ha iscritto a referto solo diciotto rugbisti. Il confronto con gli estensi, che si è disputato non Bondanello, bensì allo Zaffanella di Viadana, ha visto i ragazzi di Gilberto Pavan andare in meta ben otto volte. Già nei primi quaranta minuti di gioco, il quindici della Bassa si è mostrato superiore e, con le quattro mete realizzate, aveva già ottenuto punto di bonus offensivo. Unica occasione concessa agli ospiti è stato il calcio di punizione al 40’ realizzato da Bondoni.

«Abbiamo chiuso positivamente il girone di andata – spiega coach Gilberto Pavan – Sono contento del risultato conseguito dalla squadra e dai cinque punti che sono stati conquistati, frutto della vittoria con bonus. Sul piano di gioco, però, non sono pienamente soddisfatto perché ci siamo adeguati a voler giocare ai ritmi degli estensi, imponendoci più fisicamente che tecnicamente. Forse è stata una reazione inconscia dei giocatori, che si sono adagiati e hanno un po’ iniziato a giocare individualmente e non di squadra. Abbiamo vinto la nona partita su undici incontri disputati nella prima parte, e ricordiamoci che siamo partiti con dodici punti di penalizzazione. Faccio i miei complimenti ai nostri giocatori per i risultati ottenuti finora e per la crescita della squadra. Il campionato si ferma. Si riprende, per quanto ci riguarda, domenica 16 febbraio con l’impegno sul terreno del Mirano. Sosta indispensabile per recuperare forze e giocatori, soprattutto in vista del girone di ritorno che non sarà così semplice, visto che ormai tutte le nostre avversarie ci conoscono e non potremo più far leva sull’“effetto sorpresa”».

Risultati 11ª giornata: Valsugana Padova-Patavium Union 12-63; Caimani Viadana-Cus Ferrara 50-3; Verona-Castellana 28-0; Mogliano-Villorba 10-28; Cus Padova-Bologna 0-33; Mirano-Junior Brescia 40-30.

La classifica: Bologna punti 44; Villorba 43; Patavium Union 40; Caimani Viadana 34; Mogliano 30; Mirano 28; Castellana e Junior Brescia 21; Cus Padova 19; Cus Ferrara 16; Verona 12; Valsugana Padova 7.