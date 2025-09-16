Nuovo Honda HR-V, efficienza al primo posto

ROMA (ITALPRESS) – A tre anni dal lancio della nuova generazione, Honda HR-V si aggiorna con ritocchi all’estetica, modifiche alla gamma e alla dotazione tecnologica. All’interno è spaziosa, più di quanto possano fare immaginare le dimensioni esterne, con un piano di carico ben sfruttabile. Il frontale è stato ridisegnato con un nuovo paraurti che integra una mascherina dalla forma rivista, con listelli in tinta con la carrozzeria per tutti gli allestimenti ad eccezione dell’Advance Plus in cui, invece, è in nero lucido. La linea, di chiara ispirazione coupè, resta filante, con ruote da 18 pollici che la mantengono alta da terra, maniglie integrate negli sportelli posteriori e uno spoiler che ne migliora il coefficiente aerodinamico. All’interno si trovano materiali premium pregevoli al tatto, modanature e abbinamenti cromatici che danno una sensazione di qualità diffusa. E’ stata ridisegnata la console centrale per facilitare l’accesso al caricabatterie wireless, mentre è sempre presente l’innovativo sistema di diffusione dell’aria con bocchette a forma di L posizionate agli angoli superiori del cruscotto.Ottimo lo spazio posteriore con tanto posto per le gambe, bocchette del clima e abitabilità senza pari, grazie ai “Sedili Magici”, che non solo si possono abbattere, ma anche ribaltare, per creare uno spazio di carico passante accessibile dalle due portiere posteriori. Il bagagliaio ha una capacità che varia dai 304 ai 319 litri (metodo VDA) a seconda dell’allestimento, che si rivela molto versatile, consentendo sempre agevoli operazioni di carico. Sotto il cofano ritroviamo il propulsore ibrido e:HEV composto da un motore benzina quattro cilindri 1.5 DOHC i-VTEC abbinato a due motori elettrici. La potenza complessiva è di 131 CV. Al volante, le sensazioni sono positive e convincenti: poco rollio, sterzo preciso e buona visibilità, con le irregolarità più consistenti del manto stradale che vengono assorbite facilmente, per una guida sempre fluida e silenziosa. Sul fronte sicurezza, il pacchetto Honda SENSING è di serie su tutta la gamma e include il Cruise Control Adattivo, il Sistema di mantenimento della corsia, il Sistema di frenata a riduzione d’impatto, telecamera grandangolare e il monitoraggio dell’angolo cieco. La gamma Honda HR-V si arricchisce con due nuovi allestimenti: Advance Plus e Advance Style Plus. I prezzi vanno da 34.500 a 39.850 euro.

foto: ufficio stampa Honda Auto Italia

(ITALPRESS).