Si chiude l’82. Mostra del Cinema di Venezia, ITA Airways protagonista

VENEZIA (ITALPRESS) – Con la cerimonia di chiusura di sabato 6 settembre è giunta al termine la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, un appuntamento in cui ITA Airways si è confermata protagonista al Lido di Venezia.Official Airline Carrier della kermesse fino al 2027, la Compagnia, spiega una nota, “ha affascinato tutti gli appassionati di cinema grazie all’installazione immersiva denominata “Ciak si Vola”: un vero e proprio invito a volare nell’immaginario collettivo del cinema italiano grazie a contaminazioni tra parole, immagini e suoni. Lungo tutta la durata del prestigioso appuntamento internazionale, ITA Airways ha accolto nel proprio stand oltre 5.000 persone, di cui molte giunte l’ultimo giorno della manifestazione il 6 settembre, alla presenza del nostro Amministratore Delegato e Direttore Generale Joerg Eberhart”.In quanto ambasciatrice del Made in Italy e del patrimonio culturale nostrano, ITA Airways, conclude la nota, “è – e sarà sempre – in prima fila nel sostenere l’eccellenza italiana. Il legame con la Biennale di Venezia consolida il nostro rapporto con le forme più brillanti del talento italiano, promovendo il Cinema e l’Arte che storicamente contraddistinguono il nostro Paese in tutto il mondo”.

– news in collaborazione con Ita Airways –

