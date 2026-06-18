Calciomercato dilettanti – Suzzara boom: Genova e Grazioli. Bertaso c’è, ora caccia al bomber

MANTOVA Il Suzzara piazza un doppio colpo di spessore per il centrocampo. Vestiranno infatti il bianconero Alberto Genova, ex Poggese, nell’ultima stagione al Fabbrico, e Luca Grazioli, goitese proveniente dal Mozzecane con un passato anche tra Ravenna e Villafranca. La società non ha però terminato il proprio mercato: la priorità resta l’ingaggio di un attaccante, mentre è stata ufficializzata la conferma di Alessio Bertaso.

La Poggese continua invece a monitorare con attenzione due dei giovani più interessanti della Governolese, Scaglione e Zaghi. Restano inoltre sul taccuino del direttore sportivo anche Boccalari, Tosi, Narduzzo, Crema e Ruffato. Restando in casa Pirati, questa sera è previsto un incontro con Benincà, seguito anche dal Moglia, mentre Mazzocchi è ancora senza squadra. La Dinamo Gonzaga, che ha preso Boukaroua, saluta gli attaccanti Buzzi e Anoir Eddaoudi, per i quali fioccano le richieste. A proposito di aste, l’ex difensore del Gonzaga Matteo Guarnieri, centrale classe 2002, si è accasato all’Union Team Marmirolo: un bel colpo. Sempre a Gonzaga, l’ex direttore sportivo Raffaele Lovasto non ha trovato l’accordo con il Luzzara. Restiamo fuori provincia perchè il difensore Jacopo Spagnoli lascia l’Asola e approda al Pessina Cremonese, dove ritroverà in panchina il tecnico Mauro Franzini. Torna invece nel Reggiano il centrocampista mantovano Simone Bassoli che, dopo la promozione in Serie D conquistata con il Nibbiano Valtidone, ha scelto di andare al Rolo Fabbrico.

La Rapid United rinforza il reparto arretrato con Filippo Bonometti, difensore ex Asola e Medolese che ritrova mister Fusi. Nuova avventura anche per l’attaccante Valerio Terragin, che lascia la Villimpentese per trasferirsi alla Casteldariese, sicura del ripescaggio in Seconda. Vestirà il bianconero anche il difensore Michele Bonini, prelevato dal Bonferraro. Molto attiva pure la Roverbellese. Accanto al nuovo allenatore Manuel Caliari ci sarà Gianmarco Lonardo nel ruolo di vice, mentre Filippo Garusi sarà il nuovo preparatore dei portieri. Confermati Caporale, Vernizzi, Braghiroli, Bellini – lo voleva la Voltesi -, oltre ai giovani Tafuro ed El Assani. Tra le new entry figurano Federico Patuzzo dalla Pizzoletta, Giacomo Storti dalla Voltesi e il portiere René Pedrelli, ex Scaligera e Nogara. Ufficiale anche il gradito ritorno tra i pali di Luca Pirondini, classe 1995, estremo difensore di grande esperienza che in passato aveva già difeso i colori gialloverdi dopo le esperienze con Casteldariese, San Lazzaro, Curtatone e Marmirolo.