Calcio Terza Categoria – Mister Varani rilancia la River: “Ripartiamo con entusiasmo”

REVERE Marco Varani, da poco nominato nuovo allenatore della River, si rimette in gioco nel calcio mantovano dopo la recente esperienza al XII Morelli. In passato ha guidato anche Sermide e Junior Finale Emilia, portando con sé un bagaglio di esperienza che ora vuole mettere al servizio del club rivierasco, chiamato a riscattare una stagione deludente. «Dopo una retrocessione è normale che all’interno di una società ci sia tanta amarezza – esordisce Varani -. La delusione è ancora viva per come si è conclusa l’ultima stagione in Seconda Categoria e soprattutto per l’esito dei play out contro la Roverbellese. Sono ferite che fanno male, ma non possiamo continuare a guardarci indietro. Adesso quella delusione deve lasciare spazio alla voglia di ripartire, con entusiasmo, determinazione e grande spirito di sacrificio. Dobbiamo affrontare il campionato di Terza con umiltà, ma anche con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante e di essere protagonisti. Piano piano stiamo allestendo la squadra, cercando giocatori che conoscano bene la categoria e che possano darci solidità ed esperienza. Allo stesso tempo, però, sarà fondamentale dare fiducia ai ragazzi più promettenti del nostro settore giovanile. La River può contare su un vivaio di circa 190 tesserati, un patrimonio che va valorizzato. Se ci saranno giovani pronti e meritevoli, avranno sicuramente la possibilità di mettersi in mostra e ritagliarsi uno spazio in prima squadra. La crescita del club passa anche attraverso la valorizzazione dei suoi talenti».