Rugby Serie C – Mantova, stagione da applausi. Lorenzi: “Ora consolidiamoci”

MANTOVA Con la tradizionale festa di fine stagione al Parco del Mincio, è calato il sipario sull’annata 2025-26 del Mantova Rugby. Una giornata di sport e convivialità che ha trasformato il Migliaretto in un punto di ritrovo per giocatori, tecnici, dirigenti, famiglie e tifosi, confermando lo spirito che caratterizza il club biancorosso. A tracciare il bilancio della stagione è stato il vicepresidente Giovanni Lorenzi, che individua nella vittoria ottenuta contro Parabiago all’ultima giornata il simbolo della crescita della squadra. «In quella partita si è visto il lavoro svolto durante tutto l’anno e il livello raggiunto dal gruppo. Chiudere così ci permette di guardare al futuro con fiducia. Abbiamo sempre cercato di capire se, al di là del risultato, stavamo facendo un passo avanti. La sensazione è che la squadra abbia concluso il campionato in crescendo». Per il Mantova Rugby, però, la crescita non riguarda soltanto la prima squadra. La società punta infatti a consolidare il proprio ruolo sul territorio attraverso eventi, iniziative e un settore giovanile sempre più strutturato. «Abbiamo avviato una roadmap importante per diventare un punto di riferimento per la città. Vogliamo far conoscere il nostro ambiente e i valori del rugby a un numero sempre maggiore di persone». In quest’ottica assumono particolare significato il terzo tempo, le attività dedicate ai più giovani e il Memorial Battista Berra, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più sentiti della stagione. «Sono occasioni che raccontano la nostra identità e rafforzano il legame con il territorio».

Lo sguardo è già rivolto alla stagione 2026-27. Il club sta lavorando per migliorare strutture e organizzazione, con nuovi spogliatoi, un pulmino aggiuntivo, il potenziamento dello staff tecnico e un progetto academy con doposcuola dedicato ai ragazzi delle giovanili. «Vogliamo crescere sotto ogni aspetto, rafforzando anche la rete degli sponsor. Ogni anno desideriamo aggiungere un tassello in più per costruire una società sempre più solida». Lorenzi conclude con un invito alle famiglie: «Le porte del Migliaretto sono sempre aperte. Vi aspettiamo per conoscere da vicino il nostro mondo e i valori del Mantova Rugby».