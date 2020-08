Tamponi negativi per gli azzurri di Mancini a Coverciano

FIRENZE (ITALPRESS) – Sono risultati tutti negativi i test a tampone e sierologici, effettuati poco dopo il loro arrivo a Coverciano nella serata di ieri, dai calciatori azzurri convocati dal c.t. Roberto Mancini, per la doppia sfida valida per la ‘Nations Leaguè edizione 2020-2021, contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Dunque da quest’oggi i convocati azzurri, ad eccezione del duo Jorginho e Sandro Tonali che arriveranno a Coverciano domani quando terminerà il proprio periodo di isolamento, sono a disposizione del commissario tecnico. In mattinata test atletici per tutti, e prima seduta di allenamento di gruppo sul campo prevista per questo pomeriggio a partire dalle ore 17:30.

(ITALPRESS).