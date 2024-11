Thiago Motta “Milan forte, tutti dovranno dare qualcosa in più”

TORINO (ITALPRESS) – “I giocatori rimasti qui hanno lavorato molto bene, anche i rientrati dalle nazionali stanno molto bene, con la voglia giusta di mettersi subito sulla partita di domani. Sono tutti determinati e concentrati per fare una buona partita

domani”. Lo ha detto Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro. Contro i rossoneri “è una partita in cui bisogna dare tutti qualcosa in più. Abbiamo perso un altro ragazzo, Cabal, e mi spiace moltissimo. Come per Bremer, tutti dovremo dare qualcosa in più per non far notare questa assenza”. “Tutti i miei giocatori hanno

caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni

diverse. Vedremo domani. Vlahovic non farà sicuramente parte del

gruppo come Bremer, Milik, Nico e Cabal”, ha aggiunto Motta in

merito alle assenze, e su Vlahovic ha precisato: “Ancora non so

quando torna, domani sicuro non ci sarà”. “Gli infortuni fanno

parte del gioco, adesso è toccato a Dusan. Giocheremo difendendo

insieme e attaccando insieme. Il Milan è collettivamente molto

forte, con un allenatore preparato. Dovremo portarla dalla nostra

parte, dove conviene a noi e non a loro”, ha detto ancora Motta. In merito poi, alle voci della scorsa estate, l’allenatore bianconero ha precisato: “Non sono mai stato vicino al Milan”, mentre a chi gli ha chiesto chi fosse il Sinner della Juve, ha risposto: “Non mi piace fare paragoni, non fa bene all’uno e all’altro. Abbiamo tantissimi giocatori forti. Sinner è Sinner, un fenomeno dello sport. Noi dobbiamo continuare a crescere e auguro anche a Sinner di continuare nella sua grande carriera”.

