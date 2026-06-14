Calcio a 7, il torneo di Casalromano – La Gabriele Giardini si aggiudica il Memorial Brentonico

Casalromano Si è chiusa in un clima di festa la prima edizione del Memorial Brentonico, torneo di Casalromano che ha richiamato un pubblico numerosissimo per la serata finale. Nella finalissima la Gabriele Giardini ha superato con un netto 5-1 il Motta Fc, conquistando il trofeo, mentre il terzo posto è andato alla Generali Assicurazioni. Spettacolo ed equilibrio anche nella finale Next Gen, dove la Falegnameria Bolsieri ha avuto la meglio sulla Furia Roja per 6-5. Tra i riconoscimenti indivi- duali, Kevin Dallalana (Gabriele Giardini) è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre Davide Brentonico ha chiuso da capocannoniere. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni e un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio. «Per essere la prima edizione, visto il numerosissimo pubblico, siamo molto soddisfatti», il commento degli organizzatori.