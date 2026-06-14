Calcio Serie B – Mantova, attese novità per Benaissa. Per la difesa piace Di Bitonto

Mantova Proseguono frenetiche le giornate in casa Mantova. Il ds Brutti e mister Modesto sono in costante contatto per capire come muoversi sul mercato e quali profili cercare. Ieri, dopo l’acquisto dell’attaccante Ettore Gliozzi, sono stati definiti altri due colpi: Bodin Tomasevic e Jonathan Silva, entrambi attesi in città da lunedì e pronti per iniziare la loro nuova avventura, in prestito rispettivamente da Bologna e Torino, in riva al Mincio. Ad oggi sono questi i primi tre volti nuovi, in attesa di altri innesti. Non ci sono novità per quanto riguarda il portiere greco Fotios Pseftis, di proprietà del Lugano e reduce dall’esperienza semestrale in Germania con la maglia dell’Alemannia Aachen. La trattativa con gli svizzeri c’è stata, ma si è arenata. La fumata bianca però non sembra lontana. Ci sono aggiornamenti invece sulla vicenda Fahem Benaïssa, rientrato al Casa Pia dopo il prestito. Il ds Brutti attende una risposta definitiva dai portoghesi entro domani. Sul tavolo la proposta del club biancorosso di togliere dal contratto la clausola di rivendita a favore del Casa Pia. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Tra i profili sondati dalla società di viale Te c’è anche Alessandro Di Bitonto, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Sassuolo e in forza al Gubbio nell’ultima stagione. Con la maglia degli umbri, il 20enne ha collezionato 35 presenze tra campionato, Coppa e play off, con tanto di gol (1). In difesa piace anche Tommaso Del Lungo dell’Atalanta.