Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE