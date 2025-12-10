Vanoli “Avanti uniti, lottare insieme per venirne fuori”

FIRENZE (ITALPRESS) –, domani scenderemo in campo per ottenere un risultato che servirà anche per l’autostima, per il morale e per affrontare bene la successiva partita di campionato, siamo concentrati solo su questo”. Lo ha detto il tecnico viola, Paolo Vanoli, alla vigilia della gara fra Fiorentina e Dinamo Kiev valida per il girone unico di Conference League.

E’ un momento complicatissimo per un club che ha iniziato la stagione con grande ambizioni e sotto la guida di mister Pioli, poi esonerato. Al suo posto è arrivato Vanoli, ma la Fiorentina continua a non trovare la strada giusta come ha dimostrato la netta sconfitta incassata sul campo del Sassuolo tra polemiche ed evidenti tensioni che hanno richiesto successivi chiarimenti. “Io con i ragazzi parlo sempre, penso che la cosa più importante oggi sia non mettersi l’uno contro l’altro, ma essere uniti. Ne parliamo perchè vogliamo venir fuori da questa situazione. Ci sono tante cose che vengono strumentalizzate anche eccessivamente, ma oggi il bene è quello della Fiorentina e noi stiamo cercando solo quello. Chiudiamo l’episodio del rigore: io ho fatto il calciatore, oggi faccio l’allenatore. Questi sono episodi del calcio, fanno parte della storia del calcio, a volte sono anche il bello del calcio. Sull’episodio del rigore nessuno ha detto delle bugie. C’erano delle gerarchie”, ovvero che dovevano battere “o Gudmundsson o Mandragora, poi sta alla sensibilità del giocatore in quel momento, ma io non ho mai imposto qualcuno, lui ha detto la verità, come l’ho detta io, non c’è nessun problema. L’obiettivo di quel rigore era andare in vantaggio e fare gol. Sembra che stiamo parlando di un rigore sbagliato…” ha aggiunto Vanoli che poi ha chiarito cosa voglia dire quando chiede ai suoi giocatori di essere uomini: “Io da questi ragazzi voglio il valore dell’umiltà, del coraggio, dell’aiutarsi uno con l’altro. Oggi il bene è quello della Fiorentina e voglio che i giocatori abbiano i miei stessi valori”.

In conferenza stampa anche capitan Ranieri. “Siamo tutti consapevoli della situazione che stiamo vivendo. Come ha detto mister Vanoli adesso gli alibi sono finiti, ora c’è da trovare ancor più coraggio e personalità per affrontare le partite. Ci stiamo compattando sempre di più, stiamo avendo dei confronti bellissimi, noi giocatori che scendiamo in campo siamo i primi responsabili e ne siamo consapevoli visto che non stiamo rendendo. Proviamo a uscirne ma ci manca sempre un qualcosa. Siamo a totale disposizione del mister, abbiamo massima fiducia in lui e sono sicuro che tutti insieme prima o poi ritroveremo il sorriso”. Sulle critiche ricevute in quanto capitano della Fiorentina, Ranieri ha risposto: “Per me la fascia è un valore aggiunto, un grande onore e le offese che ricevo non mi cambiano molto. Rimango sempre sulla mia strada, cerco di dare il massimo, a volte sbagliando, ma siamo umani anche noi e dall’errore cerco sempre di imparare qualcosa”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).