A nuovo i percorsi tra le bellezze di Sabbioneta. Ecco i lavori da 200mila euro

SABBIONETA – Il centro storico di Sabbioneta completamente a nuovo: sì perché nel corso dell’ultima seduta di giunta gli assessori e il sindaco Marco Pasquali hanno dato il via libera a un progetto di riqualificazione generale dei percorsi turistici del valore di 200mila euro.

All’albo pretorio del Comune sono già stati pubblicati tutti i documenti per la gara con la quale l’ente intende inviduare la ditta che eseguirà i lavori. Come spiega il sindaco Pasquali, entro la fine di ottobre la procedura dovrebbe essere se non conclusa comunque in buono stato di avanzamento. I lavori dunque dovrebbero poi svolgersi, salvo colpi di scena, nel corso dei mesi invernali per essere conclusi all’inizio della prossima primavera. Ovvero quando, se tutto andrà per il verso giusto, il turismo potrebbe riprendere dopo i mesi freddi.

I lavori previsti dal Comune verranno eseguiti nelle vie e nelle piazze del centro storico sabbionetano: piazza Ducale, vicolo Marini, via Faroldi, vicolo Pozzetti, via Della Zecca, via Campi, via Colonna e via Pesenti. I fondi che il Comune intende investire nel maxi intervento ammontano a circa 200mila euro e sono quelli arrivati dalla Regione ai Comuni per la ripresa dopo il lockdown della scorsa primavera.

Sono diversi gli interventi previsti, in base a quelle opere di cui una via piuttosto che una piazza si trovassero ad avere maggiore necessità: si va dalla posa o sistemazione o sostituzione del ciottolato in alcune zone ai marciapiedi in altre aree, passando per l’installazione di sistemi dissuasori ovvero fioriere antisfondamento al posto delle attuali transenne.

«Riteniamo che Sabbioneta – spiega Pasquali – abbia bisogno di una rinfrescata: disponiamo di una cittadina meravigliosa e dobbiamo prenderecene tutti cura al massimo delle nostre possibilità. Per questo motivo abbiamo deciso di usare i fondi che ci sono stati messi a disposizione dalla Regione dopo il lockdown, per eseguire nel centro della cittadina alcune opere che riteniamo siano non più procrastinabili e che daranno a Sabbioneta un aspetto più curato di quanto non sia ora. L’auspicio è che il risultato possa essere ottimo, così da farci trovare pronti per presentare a turisti e curiosi una cittadina bella e curata».

Come detto i lavori non partiranno nel giro di qualche giorno, ma saranno necessarie ancora alcune settimane. Poi, nei mesi a venire, gli interventi, che sono stati approvati in toto dalla Sovrintendenza, verranno portati a completamento così da rendere il centro storico della Piccola Atene, patrimonio Unesco, un centro accogliente e rinnovato.