A palazzo Forti di Sabbioneta la presentazione del libro sul “Casino ducale”

SABBIONETA – abato alle 17, nell’Aula Magna di Palazzo Forti, sarà presentato il libro di Gian Luca Simonini “Sabbioneta 1584, un giardino romano vicino al Po”. Partendo dalla vita del duca Vespasiano Gonzaga, l’autore ha ricostruito la storia di Palazzo Giardino, denominato anche “Il Casino ducale”, luogo di delizie in cui Vespasiano si ritirava dagli impegni di governo, con il suo giardino rinascimentale, alla cui realizzazione il duca di Sabbioneta dedicò gli ultimi anni della sua vita, massima espressione del culto per l’antichità classica e l’ideale umanistico. Il volume, patrocinato dall’Accademia Nazionale Virgiliana, da Soroptomist Club di Mantova e dal Comune di Sabbioneta, è frutto di una capillare ricerca dell’autore su un’ampia bibliografia e su altrettante numerose fonti archivistiche, e ricostruisce con perizia la vicenda della realizzazione del giardino e dell’importanza del Rinascimento di Roma nella visione estetica e ideologica di Vespasiano. L’incontro è a ingresso libero. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale: tel. 0375-220359, biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it.