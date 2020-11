A Pilastro una strada di buche ed asfalto sgretolato

MARCARIA – Strada dissestata e pericolosa a causa delle tante e ravvicinate buche createsi nel manto stradale ormai molto usurato. Una situazione per cui i cittadini di Pilastro, nello specifico, ma anche delle zone limitrofe, chiedono un intervento.

La strada era già finita al centro delle polemiche dei cittadini tempo fa ed ora le lamentele tornano a gran voce: al centro della questione la strada di Pilastro, nel Comune di Marcaria. L’asfalto, infatti, – come segnalato da alcuni cittadini e come visibile percorrendo il tratto – è ormai molto consumato tanto che in alcuni punti è consigliabile anche ridurre la velocità per evitare incidenti. Danni al manto stradale che ora i cittadini temono potranno anche peggiorare, ed aumentare, con l’arrivo dell’inverno: stagione fredda che, tra fitte nebbie e ghiaccio, renderà inevitabilmente la strada ancora più pericolosa da percorrere.

Un situazione per cui i residenti ed pendolari che utilizzano la strada per recarsi a lavoro o per raggiungere altre frazioni del Comune, chiedono un intervento di messa in sicurezza del tratto il più rapido possibile all’amministrazione comunale.