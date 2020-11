Calcio Eccellenza – Governolese, Bozzini si è presentato al gruppo: “Entusiasmo e voglia di riscatto”

GOVERNOLO Primo giorno da allenatore della Governolese per Luca Bozzini, che si è presentato alla squadra all’indomani dell’investitura ufficiale, arrivata a sua volta poche ore dopo le dimissioni del tecnico Matteo Fattori. Un summit, in totale sicurezza e distanziamento, per salutare e avere un primo approccio con la rosa rossoblù, che Bozzini dovrà traghettare fuori dalle sabbie mobili dell’ultimo posto nel girone C di Eccellenza.

«Ho percepito grande entusiasmo e voglia di riscatto nei ragazzi – ha detto Bozzini -, fosse per me comincerei subito con gli allenamenti, ma dobbiamo aspettare almeno la prossima settimana per capire il da farsi, visto che sono nell’aria possibili nuove restrizioni a livello nazionale o locale, e non sappiamo se sarà permesso nemmeno svolgere un lavoro di tipo atletico, come è accaduto invece fino ad ora. Fa strano arrivare alla guida di un team senza poterlo allenare subito, un paradosso di quest’anno davvero molto particolare». La squadra dei Pirati attualmente, come accade per le altre società mantovane, segue a distanza il lavoro svolto dai giocatori a livello singolo, indicato da tabelle ad hoc stilate dai preparatori.

«La rosa? Conosco già diversi calciatori – ammette l’ex mister del Marmirolo -, non c’è stato bisogno di grandi presentazioni, ho già una mia idea su come impostare il lavoro, spero di poterlo fare il prima possibile, anche se occorrerà pensare al medio periodo, visto che torneremo in campo soltanto ai primi di febbraio. Ci sarebbe anche un discreto margine di tempo per lavorare, mi auguro che le condizioni lo consentano. Quello che posso dire è che ho deciso di puntare su questo gruppo in toto: dobbiamo trovare nel collettivo che già c’è e che si è cementato nelle prime settimane di campionato, la forza per poter risalire la china».

Bozzini era già stato avvistato al seguito dei Pirati nelle ultime apparizioni della squadra rossoblù, prima dello stop dell’attività sportiva regionale decretato prima dall’ordinanza di Regione Lombardia e poi dal Dpcm del Governo Conte una settimana fa: «E’ vero, ho visionato la squadra e mi sono fatto un’idea. Conosco già – conclude – il valore di ogni singolo giocatore, le parole d’ordine sono entusiasmo e voglia di riscatto».