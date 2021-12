In treno senza mascherina Ffp2: 6 giovani multati e scaricati

BORGO VIRGILIO Saliti a bordo del regionale Modena-Mantova non avevano ottemperato all’obbligo di indossare una mascherina di tipo Ffp2, secondo quanto disposto dalle recente normativa anti Covid in tema di circolazione su mezzi pubblici a fronte di una recrudescenza dei contagi. Sei giovani extracomunitari sono stati multati, infatti, con una sanzione da 400 euro ciascuno in quanto sorpresi ieri, attorno alle 15.30, a viaggiare sul convoglio muniti solo di mascherina chirurgica, dispositivo di protezione individuale questo non più consono per poter viaggiare. Per questo il treno è stato fatto immediatamente fermare nella prima stazione, quella di Romanore, e il personale di bordo ha prontamente provveduto ad allertare i carabinieri di Borgo Virgilio (in foto). Ai viaggiatori invece, una volta scesi e sanzionati dai militari, sono state fornite mascherine di tipo Ffp2 e quindi fatti salire sul convoglio successivo per la prosecuzione del loro viaggio.