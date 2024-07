A Ritrovar le Storie del Teatro dell’Orsa ai Laghi Margonara di Gonzaga

GONZAGA «Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano la meraviglia»: il gruppo autorale del Teatro dell’Orsa introduce A Ritrovar le Storie, spettacolo per ogni età a partire dai 5 anni che mercoledì 31 luglio alle ore 18.30 sarà in scena nell’area dei Laghi Margonara nei pressi di Gonzaga, in provincia di Mantova.

Aggiungono gli artisti del Teatro dell’Orsa in merito allo spettacolo interpretato da Monica Morini, Bernardino Bonzani e Franco Tanzi: «Ogni essere umano è portatore di serbatoi di memoria e immaginazione, il filo d’oro della narrazione cuce insieme le vite. Tra le storie si ride delle paure superate, del nostro inciampare goffo nella vita e degli sciocchi che a volte acchiappano la fortuna per la coda. Si trattiene il fiato nell’oscurità del mare, fino a riemergere nello stupore della vita che è tonda e sempre ricomincia come le storie che camminano sempre. Parole e racconti si alimentano a vicenda, chiamano domande. I racconti svelano l’invisibile, le parole attraversano i confini, si allungano e corrono tra vecchi e bambini, opposte estremità della vita».

A Ritrovar le Storie, ospite di numerosi Festival nazionali e internazionali, è ispirato all’omonimo libro di Annamaria Gozzi, Monica Morini e Daniela Iride Murgia (Edizioni Corsare), opera finalista al prestigiosissimo Premio Andersen e vincitrice del Premio Elsa Morante “Il mondo salvato dai ragazzini”.

Partecipazione gratuita.