Fenomeno Bee Bee Sea: Iggy Pop li trasmette nel suo programma

MANTOVA –

Sembra un gioco di parole, o uno di quegli scherzi che il destino si riserva di fare a tradimento. Ma uno scherzo bello, di quelli che valgono un’intera carriera. In ogni caso, le cose stanno così: i Bee Bee Sea, terzetto psych-rock’n’roll di Castel Goffredo ben noto ai lettori della Voce per essere stati più volte ospiti dell’inserto musicale Alta Fedeltà, ieri sera sono passati sulle frequenze radio della… BBC. In verità i Nostri sono in rotazione ormai da settimane su BBC 6, il canale “specializzato” sulla musica (e non sull’informazione generalista) dell’emittente pubblica britannica, ma ieri sera è successo qualcosa di ancora più grande: a passarli nel suo programma con il brano “Daily Jobs” è stato Iggy Pop in persona, la leggenda vivente del rock’n’roll.

Una storia davvero incredibile, ma tutt’altro che inaspettata per tutti coloro che conoscono il trio da quando calcava i palchi della provincia con il moniker di The Neigers. Proprio in concomitanza con il cambio di nome la band composta da Giacomo Parisio, Damiano Negrisoli e Andrea Onofrio ha letteralmente preso il volo. Nel 2015 usciva l’omonimo album di esordio “Bee Bee Sea”, un’opera nella quale i tre iniziavano a mescolare con grande sapienza rock’n’roll, garage-rock e psichedelia in salsa weird. Nel 2017 era la volta di “Sonic Boomerang”, un disco che apriva ai Bee Bee Sea le porte dell’America, dove andavano in tour mentre alcuni brani venivano utilizzati per campagne pubblicitarie trasmesse sui canali via cavo statunitensi. Pochi mesi fa, infine, usciva il terzo album “Day Ripper” (Wild Honey Records), una nuova scossa di adrenalina “ispirata” dalla noia del vivere in provincia. Non per niente il motto del progetto recita: “quando non c’è nulla da fare in giro, forma una band!”.

La formula vincente dei Bee Bee Sea risiede nella freschezza di una sound che mescola l’irruenza del rock alla capacità innata di creare melodie immediate e spensierate. Un equilibrio perfetto che nel corso dell’ultimo lustro ha conquistato gli States e il Regno Unito, tra tour di concerti nelle più importanti sale concerto e festival organizzati sulle due sponde dell’Atlantico e numerosi passaggi radiofonici, fino a giungere alla BBC e alle orecchie di Iggy Pop aka l’“iguana del rock”, una leggenda vivente che non necessita di ulteriori presentazioni. Dagli esordi con The Stooges alla carriera solista costellata di straordinarie collaborazioni, a cominciare da quella con David Bowie (“mi ha risorto”, ebbe a dire a proposito del compianto Duca Bianco), autore di canzoni immortali quali “Lust For Life”, “The Passenger”, “Real Wild Child”, “China Girl” e tantissime altre, Iggy Pop ha attraversato da protagonista il mondo della musica dalla fine degli anni ’60 fino a oggi. Su BBC 6 James Newell Osterberg Jr. – questo è il suo vero nome – conduce un programma intitolato “Iggy Confidential” nel quale passa la musica che gli piace. E da ieri, in questa categoria di eletti, figurano anche i Bee Bee Sea.