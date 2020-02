Acquedotto, lavori in dirittura. In primavera primi allacciamenti

OGLIO PO Commessaggio e Gazzuolo potranno presto dire addio all’acqua proveniente dai pozzi privati. Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori di Tea Acque con i quali la multiutility di Mantova sta realizzando le condutture e l’adduttrice principale che per dotare entrambi i paesi del servizio idrico integrato di cui ormai quasi tutta la provincia di Mantova è dotata.

I lavori sono partiti ancora alcuni mesi fa e ormai la prima parte si sta concludendo. Prima parte nel corso della quale gli operatori hanno realizzato l’adduttrice principale che, partendo proprio da Commessaggio e passando poi da Gazzuolo, si sta connettendo alla già esistente conduttura principale che si trova in territorio di Campitello di Marcaria.

Una volta conclusi tutti i lavori, l’acqua corrente arriverà nelle case e negli edifici pubblici di Commessaggio proprio da Campitello, dove l’acquedotto pubblico già esiste da tempo.

Ma una volta concluso l’intervento di realizzazione dell’adduttrice principale tra Commessaggio e Campitello, saranno necessari i lavori di realizzazione degli allacciamenti agli edifici pubblici e privati del paese del Torrazzo. Tale fase, come spiega il sindaco Alessandro Sarasini, è previsto prenda il via già in primavera, ovvero nel giro di alcune settimane.

Da quel momento, gli edifici del centro di Commessaggio e poi via via sempre più fuori dal cuore del paese, verranno dotati di condutture e acqua corrente che consentirà di abbandonare i pozzi che sono stati utilizzati fino ad oggi.

Intervento simile anche a Gazzuolo, dove esiste un sistema “misto”: l’acqua viene fornita tramite un sistema acquedottistico ma viene ancora prelevata dai pozzi.

A livello di costi, un intervento totale di circa due milioni di euro.

«Siamo soddisfatti – afferma Sarasini – perché a breve anche il nostro paese sarà dotato di un servizio fondamentale: negli edifici scorrerà acqua di qualità maggiore rispetto ad oggi».