Addio a “Ghega”: sportivo e bluesman di razza

SUZZARA Sportivo appassionato – sia come calciatore che come allenatore a livello giovanile – ma anche musicista e bluesman: dolore a Suzzara e a Pegognaga per la prematura scomparsa, a soli 62 anni, di Marco Fava, per tutti coloro che gli volevano bene, e sono moltissimi, “Ghega”.

Persona estremamente conosciuta nel territorio del Suzzarese, lavorava come operaio alla Smeg di Guastalla nel Reggiano ma, accanto all’attività lavorativa e alla famiglia, ha sempre coltivato con intensità le sue due grandi passioni, ovvero il calcio e la musica.

Per quanto riguarda lo sport, dopo l’attività agonistica praticata personalmente, aveva svolto il ruolo di allenatore di calcio nelle giovanili dello Sporting Pegognaga 2004 e nel Suzzara Calcio. Per quanto concerne la musica Marco Fava, dotato di una voce molto simile a quella di Zucchero Fornaciari aveva dato vita a una tribute band dell’artista e bluesman reggiano, chiamata Brown Sugar Band con la quale aveva calcato i palchi della provincia mantovana e di quelle limitrofe.

“Ghega” lascia la moglie Marzia, le figlie Rachele e Federica con Alex, la mamma Luigia, i nipoti Emma e Pietro, la suocera Adriana, il fratello Riccardo con Roberta, I funerali si svolgeranno martedì alle 14.45 nella chiesa dell’Immacolata di Suzzara.