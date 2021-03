Al pub Chez Vous nonostante il divieto: sanzionati titolare, dipendente e avventori

MANTOVA Proseguono le attività di controllo del territorio in tutta la Provincia da parte di tutte le Forze dell’Ordine e delle Polizia Locali relative all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo SARTORI.

Nella nottata appena trascorsa – alle ore 2 circa – gli Agenti della Squadra Volante, durante il consueto servizio di controllo del territorio, transitando in vicolo Tezze a Mantova scorgevano due persone mentre consumavano bevande alcoliche tranquillamente sedute al tavolino del bar “Chez-Vous”; avvicinatisi per verificare quanto stava accadendo, gli Agenti, inoltre, notavano una dipendente intenta a sparecchiare gli altri tavoli che in quel momento erano occupati da bicchieri di birra vuoti, in evidente spregio a tutte le disposizioni governative e regionali emesse per contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19.

I due avventori – un uomo ed una donna – il titolare del locale e la dipendente venivano pertanto sanzionati.

Nella mattinata odierna, inoltre, l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura ha provveduto a notificare al titolare del locale la disposizione di chiusura dello stesso per 5 giorni, per non aver ottemperato alle normative che dispongono il divieto di servire consumazioni ai clienti all’interno degli esercizi pubblici.