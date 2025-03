Aggredisce i genitori davanti ai carabinieri che lo arrestano per maltrattamenti

CURTATONE Una situazione critica che si protrae da anni. Da molti anni. Ma peggiorata nell’ultimo periodo. I Carabinieri della Stazione di Curtatone, nel pomeriggio del 27 marzo, si sono trovati a gestire una scena raccapricciante: il figlio che offende e maltratta i genitori, e che estorce loro denaro. È spaventoso pensare che nel 2025 si verifichino ancora delle violenze, anche fisiche, nei confronti dei propri genitori.

È pomeriggio di una giornata plumbea. Al 112 giunge una telefonata di soccorso da parte di una coppia di genitori, lui 65enne e lei 62 anni. Chiedono aiuto. Riferiscono sommariamente che il loro figlio li sta aggredendo. A casa dei coniugi, dove coabita pure il figlio 44enne, giunge una pattuglia della Stazione Carabinieri di Curtatone. Ai militari si rivolgono i genitori del ragazzotto disoccupato. Mentre stanno raccontando ai Carabinieri le violenze fisiche e psicologiche che subiscono da anni, il figlio cerca di aggredirli incurante della presenza dei militari, che si vedono costretti e bloccarlo.

Dopo una lunga escussione dei coniugi, i Carabinieri hanno le idee chiare, e tirano le somme di anni ed anni di soprusi, violenze, richieste di denaro. Già, continue richieste di denaro fatte anche con minacce, perché il 44enne necessita di denaro per acquistare sostanza stupefacente. In varie occasioni, a seguito del rifiuto dei genitori a fornire del denaro, il figlio avrebbe addirittura venduto suppellettili presenti in casa, pur di racimolare del denaro da investire nell’acquisto della droga.

I Carabinieri di Curtatone, dopo ore ed ore di verbale, hanno così proceduto all’arresto del 44nne poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione aggravata.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.