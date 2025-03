CASTEL GOFFREDO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo hanno tratto in arresto un 35enne residente a Casalmoro, in esecuzione dell’ordine di espiazione di pena detentiva emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, dovendo espiare 10 mesi di reclusione per condanne relative ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.