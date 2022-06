Pallavolo serie B – Il Gabbiano è più forte con Ferrari e Andreoli. Euromontaggi: c’è Bulla

Mantova Prime due novità in entrata per il Gabbiano. Da Viadana, come avevamo anticipato, arriva l’opposto Riccardo Ferrari Ginevra , che dopo una sola stagione ha lasciato i rivieraschi. Dal Moma Anderlini Modena giunge un altro opposto, Marcello Andreoli, che dopo ben quindici anni lascia il team della Città della Ghirlandina. Il loro arrivo comporta di sicuro la non conferma di Bigarelli. La società ha intanto confermato i due centrali Miselli e Zanini. Si cerca un altro centrale, visto che Di Bernardo per impegni di lavoro smette. Intanto il club. a meno di sorprese , sarà ancora impegnato in serie B. Le possibilità del ripescaggio in A3 sono pochissime. Alla Lega maschile di pallavolo era stato chiesto se fosse tutto in regola riguardo alla cessione del diritto di A3 da parte di Mondovì a Wimore Energy Parma. “Tutto in regola” è stata la risposta: ora un’apposita commissione della Lega dovrà però verificare se le aventi diritto a disputare il torneo di A3 sono a posto con la documentazione presentata.

Il Piadena, neopromosso nella B1 femminile, conferma il libero virgiliano Claudia Montagnani, ex Porto e Rivalta. Nella stessa categoria a Campagnola Emilia giunge da Volta Mantovana la palleggiatrice Giulia Oriente.

Secondo colpo a Porto in B1 femminile. Dopo la romagnola Bernabè da Campagnola Emilia, da Piadena giunge la centrale Giorgia Bulla. Atleta giovane ma già con una discreta esperienza. Nel team cremonese ha giocato con Irene Michelini, nuovo ds dell’Euromontaggi, che ha avuto un ruolo determinante nell’ingaggio della sua ex compagna di squadra. Bresciana classe 1998, Bulla ha anche giocato nell’Esperia Cremona. «Con l’Esperia ho centrato la promozione in B1 nella stagione 2018/19 – afferma – Dopo tre anni a Piadena nei quale sono passata dalla serie C alla B1, ora eccomi a Porto per poter finalmente giocare in B1. Ho conosciuto lo staff e ho subito avvertito un feeling per quanto riguarda obiettivi e metodi di lavoro e mi sono sentita a casa. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e conoscere le mie compagne di avventura. Ho voglia di mettermi alla prova in B1». Oggi potrebbero esserci novità per Maghenzani, ultima stagione a Volta.