Illuminazione pubblica a Gazzuolo: dalla Regione 420mila euro

GAZZUOLO – Un migliore sistema di illuminazione pubblica per Gazzuolo: il Comune è risultato vincitore del “Bando illumina 2021” messa a disposizione da Regione Lombardia che porta nelle casse dell’Ente 420mila euro su un progetto da 480mila complessivi.

C’è anche il Comune di Gazzuolo tra i beneficiari dei contributi messi a disposizione da Regione Lombardia: bando cui l’Ente locale aveva candidato il progetto di “Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica”. Intervento per cui saranno necessari 480mila euro, di cui 420mila coperti dal bando (il Comune dovrà, quindi investire di tasca propria solamente 60mila euro).

Diversi gli interventi previsti dall’amministrazione comunale. Tra questi, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri dalle caratteristiche tecniche superiori e migliorative in merito ad illuminotecnica e di risparmio energetico, nonchè l’introduzione di sistemi di gestione e telecontrollo dei parametri di funzionamento ed energetici e dei consumi, oltre che della regolazione del flusso luminoso.

Prevista, inoltre, l’introduzione di tre sistemi d’illuminazione degli attraversamenti pedonali, i cosiddetti “attraversamenti pedonali intelligenti” – nello specifico sarà realizzato un sistema a Gazzuolo, uno a Belforte ed uno a Nocegrossa -, presso attraversamenti pedonali in zone sensibili, al fine di aumentare la sicurezza delle strade comunali. Previsti poi la sostituzione dei corpi illuminanti dei giardini di Gazzuolo ed il posizionamento dell’illuminazione ex novo nei nuovi parchi di Nocegrossa e Belforte.

Il progetto di fattibilità era già stato approvato dalla giunta a maggio.